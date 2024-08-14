Суперкомпьютер назвал следующего чемпиона АПЛ

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в предстоящем сезоне Английской премьер-лиги.

По данным источника, наибольшие шансы на чемпионство имеет «Манчестер Сити». Победа команды Хосепа Гвардиолы оценивается в 82,5%. На второй позиции в рейтинге расположился «Арсенал» (11,3%), а замкнул тройку «Ливерпуль» (5,7%). Кроме того, кое-какие шансы на трофей есть у «Челси» (0,2%) и «Ньюкасла» (0,1%).

Напомним, чемпионом последних четырех лет в АПЛ является «Манчестер Сити».

Новый розыгрыш чемпионата Англии стартует 16 августа. В этот день «Манчестер Юнайтед» примет «Фулхэм».