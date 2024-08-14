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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Суперкомпьютер назвал следующего чемпиона АПЛ

14 Августа 2024 • 18:24 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
1 1.55 X 4.40 2 5.70
16.08 22:00

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в предстоящем сезоне Английской премьер-лиги.

По данным источника, наибольшие шансы на чемпионство имеет «Манчестер Сити». Победа команды Хосепа Гвардиолы оценивается в 82,5%. На второй позиции в рейтинге расположился «Арсенал» (11,3%), а замкнул тройку «Ливерпуль» (5,7%). Кроме того, кое-какие шансы на трофей есть у «Челси» (0,2%) и «Ньюкасла» (0,1%).

Напомним, чемпионом последних четырех лет в АПЛ является «Манчестер Сити».

Новый розыгрыш чемпионата Англии стартует 16 августа. В этот день «Манчестер Юнайтед» примет «Фулхэм».

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Комментарии (1) Все комментарии
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LMI
14 Августа 2024 в 19:31
Увы и ах. На самом деле это удручающая ситуация, которая весьма негативна для АПЛ. Но что сделать против саудитов и их гор из евро и долларов в придачу с фунтами? Ничего
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