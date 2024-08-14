Бруну Фернандеш продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» — Романо

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш продлил трудовой договор с клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.
Новый контракт 29-летнего футболиста с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что Фернандеш станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Манчестер Юнайтед».
Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в матче за Суперкубок Англии, в котором отметился результативной передачей.
Эксперты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Фернандеша в 70 миллионов евро.
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