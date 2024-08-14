Бруну Фернандеш продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» — Романо

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш продлил трудовой договор с клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

Новый контракт 29-летнего футболиста с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Фернандеш станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Манчестер Юнайтед».

Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в матче за Суперкубок Англии, в котором отметился результативной передачей.

Эксперты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Фернандеша в 70 миллионов евро.