«Манчестер Юнайтед» выбирает между двумя левыми защитниками

«Манчестер Юнайтед» до конца трансферного окна хочет пополнить свои ряды левым защитником. Манкунианцы ищут бюджетный вариант, поэтому готовы рассмотреть сделки на правах аренды. Также руководство открыто к приглашению свободных агентов.

Как сообщает журналист Рич Фэй, «Манчестер Юнайтед» сейчас выбирает между двумя левыми защитниками. Среди вариантов – защитник лондонского «Тоттенхэма» Серхио Регилон, который в прошлом сезоне выступал за манкунианцев на правах аренды. Также «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру бывшего фуллбека «Челси» Маркоса Алонсо, который в настоящий момент находится в статусе свободного агента после ухода из «Барселоны».