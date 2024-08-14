Фати интересен трём клубам

Нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати всё ещё может покинуть свою команду в это трансферное окно. По информации от издания Sport, испанец в данный момент интересен трём клубам.

Если верить источнику, в гонке участвуют испанская «Севилья», английский «Вулверхэмптон» и лиссабонская «Бенфика». «Барселона» хочет отдать футболиста в аренду до конца сезона, чтобы половину зарплаты Ансу платила его новая команда.

Напомним, в прошлом сезоне Фати выступал в Английской премьер-лиге за «Брайтон», но не смог впечатлить руководство «чаек» и заработать трансфер на постоянной основе.