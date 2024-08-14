Оби Микель: «Дрогба пытается убедить Осимхена перейти в «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микель сообщил, что экс-форвард «синих» Дидье Дрогба пытается убедить нападающего «Наполи» Виктора Осимхена перебраться на «Стэмфорд Бридж».

«Я буду продолжать писать Осимхену сообщения и сделаю всё возможное для его перехода в «Челси». Дидье Дрогба тоже пытается убедить Виктора. Мы рассказываем ему о том, насколько важен для нас этот клуб», – сказал Оби Микель в беседе со Sports Dokita.

«Наполи» готов отпустить Осимхена этим летом. Нигериец может стать частью сделки по переходу Ромелу Лукаку из «Челси» в стан «партенопеи». Главный тренер «Наполи» Антонио Конте очень хочет видеть в своей команде Лукаку.