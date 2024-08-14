Возвращение Заха в АПЛ находится под угрозой срыва

Нападающий «Галатасарая» Уилфрид Заха вряд ли сможет вернуться в Английскую премьер-лигу в это трансферное окно. По информации от The Athletic, возвращение футболиста усложняется большими налогами, которые требует трансфер.

Отмечается, что в услугах Заха был заинтересован «Лестер». Нападающий также мог вернуться в «Кристал Пэлас», где ранее провёл лучшие годы своей карьеры. Напомним, Уилфрид присоединился к «Галатасараю» только прошлым летом, но остался недоволен жизнью в Турции.

В дебютном сезоне Заха отметился 9 голами и 3 результативными передачами в чемпионате Турции. 31-летний футболист ранее также выступал в Англии в составе «Манчестер Юнайтед».