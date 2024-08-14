Де Лигт выбрал между Месси и Роналду

Новичок «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт во вторник стал футболистом манкунианского клуба.

На пресс-конференции журналисты задали игроку довольно провокационный вопрос: «Месси или Роналду»? Футболист с полной уверенностью и почти сразу ответил – Роналду.

Ранее стало известно, что 25-летний центральный защитник подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» на пять лет. По данным портала Tranfermarkt, переход Маттейса из «Баварии» обошёлся английскому клубу в 45 млн евро.

Уже 16 августа «МЮ» сыграет в первом туре Английской премьер-лиги против «Фулхэма». Начало – в 22:00 мск.