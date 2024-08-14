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Угарте хочет перейти в топ-клуб АПЛ

14 Августа 2024 • 11:23 Комментировать
Гавр
...
ПСЖ
1 7.00 X 4.60 2 1.45
16.08 21:45

Опорный полузащитник «ПСЖ» Мануэль Угарте отчаянно хочет перейти в топ-клуб из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Фабрицио Романо, уругваец настаивает на своём трансфере в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее манкунианцы сделали несколько предложений «ПСЖ», но не смогли согласовать сумму компенсации. Прошлым летом парижская команда приобрела Угарте у лиссабонского «Спортинга» за 60 миллионов евро.

23-летний Угарте в прошлом сезоне не был стабильным игроком стартового состава в «ПСЖ». «Манчестер Юнайтед» рассматривает и другие варианты на позицию полузащитника, включая Софьяна Амрабата и Френки де Йонга.

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