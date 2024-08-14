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«Брентфорд» продаст Тони только за 70 миллионов евро

14 Августа 2024 • 10:34 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
1 1.55 X 4.40 2 5.70
16.08 22:00

Лондонский «Брентфорд» повесил ценник на своего нападающего Айвена Тони, которого давно связывают с повышением. По информации от The Independent, «пчёлы» отпустят англичанина минимум за 70 миллионов евро компенсации.

Ранее сообщалось, что до конца трансферного окна Тони может перебраться в «Манчестер Юнайтед», который всё ещё ищет нового форварда. Тем не менее, манкунианцы не горят желанием платить столько денег за Айвена.

28-летний Тони в прошлом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Первую половину кампании нападающий пропустил из-за дисквалификации.

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