Галлахер вернулся в Лондон и тренируется с «Челси»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер вернулся в Лондон и в настоящий момент тренируется с командой. По информации от журналиста Фабрицио Романо, англичанин вернулся из Мадрида, где ранее успешно прошёл медосмотр в стане «Атлетико».

Трансфер полузащитника к «матрасникам» пока находится в стадии заморозки. Сделка состоится только в том случае, если «Челси» согласует переход нападающего Жоау Фелиша. Ранее «синие» должны были купить у «Атлетико» Самюэля Омородиона, но сделка сорвалась в последний момент.

24-летний Галлахер в прошлом сезоне отметился 5 голами и 7 результативными передачами в Английской премьер-лиге.