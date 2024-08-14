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Гилмор находится в шаге от перехода в итальянский топ-клуб

14 Августа 2024 • 09:46 Комментировать
Эвертон
...
Брайтон
17.08 17:00

Полузащитник «Брайтона» Билли Гилмор находится в шаге от перехода в итальянский топ-клуб. По информации от журналиста Николо Скиры, шотландец вскоре должен стать футболистом «Наполи».

Ожидается, что «партенопеи» заплатят за шотландского полузащитника 12 миллионов евро компенсации + бонусы. Гилмор должен подписать с командой Антонио Конте контракт до 2029 года, по которому футболист будет зарабатывать 1,8 миллионов евро за сезон.

Гилмор успел отыграть два сезона в составе «Брайтона» после своего трансфера из лондонского «Челси» в 2022 году. Ранее Билли выигрывал с «пенсионерами» Лигу чемпионов.

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