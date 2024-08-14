Полузащитник «Брайтона» Билли Гилмор находится в шаге от перехода в итальянский топ-клуб. По информации от журналиста Николо Скиры, шотландец вскоре должен стать футболистом «Наполи».

Ожидается, что «партенопеи» заплатят за шотландского полузащитника 12 миллионов евро компенсации + бонусы. Гилмор должен подписать с командой Антонио Конте контракт до 2029 года, по которому футболист будет зарабатывать 1,8 миллионов евро за сезон.

Гилмор успел отыграть два сезона в составе «Брайтона» после своего трансфера из лондонского «Челси» в 2022 году. Ранее Билли выигрывал с «пенсионерами» Лигу чемпионов.