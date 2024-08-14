«Челси» и «Атлетико» расходятся во мнении по поводу цены Фелиша

Лондонский «Челси» и мадридский «Атлетико» всё ещё не могут согласовать между собой трансфер нападающего Жоау Фелиша. По информации от журналиста Маркоса Бенито, «матрасники» хотят получить за португальца 60 миллионов евро, тогда как «синие» пока предлагают лишь 35 миллионов.

Отметим, что от трансфера Фелиша зависит сделка по переходу полузащитника Конора Галлахера в «Атлетико». Если Жоау не отправится на «Стэмфорд Бридж», англичанин не подпишет контракт с «матрасниками».

Фелиш ранее выступал за «Челси» во второй половине сезона-2022/23 на правах аренды. В прошлой кампании футболист выступал за «Барселону», в составе которой отметился 7 голами и 3 ассистами в Ла Лиге.