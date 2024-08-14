Серхи Роберто хочет остаться в Европе, у игрока несколько вариантов для продолжения карьеры

Бывший капитан каталонской «Барселоны» Серхи Роберто хотел бы ещё пару лет отыграть в Европе, прежде чем переходить в МЛС или чемпионат Саудовской Аравии. Напомним, полузащитник недавно покинул «Барселону» на правах свободного агента.

По информации от Mundo Deportivo, в подписании контракта с опытным полузащитником заинтересованы такие клубы, как «Жирона», «Севилья», амстердамский «Аякс», лондонский «Вест Хэм», «Фиорентина» и «Комо».

Напомним, Роберто провёл всю карьеру в составе «Барселоны», за которую выступал на взрослом уровне с 2011 года. Игрок не смог договориться с руководством о новом контракте.