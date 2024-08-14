«Челси» готов купить Осимхена на постоянной основе

Лондонский «Челси» изменил свою позицию по трансферу нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Напомним, ранее «синие» были готовы только арендовать нигерийца с правом последующего выкупа. Сам футболист не был согласен на подобную сделку.

По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, «Челси» теперь готов оформить трансфер Осимхена на постоянной основе. «Синие» хотят предложить за Виктора определённую сумму денег и своего нападающего Ромелу Лукаку, который интересен «Наполи».

Ранее Осимхен не раз признавался, что в детстве болел за «Челси», а его кумиром был ивуариец Дидье Дрогба.