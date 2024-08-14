Кто станет чемпионом Англии в сезоне-2024/25

16 августа стартует новый сезон Английской премьер-лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает шансы ведущих команд на чемпионский титул.

«Манчестер Сити»

Подопечные Хосепа Гвардиолы забрали четыре последних чемпионских титула, став рекордсменами в Англии по данному показателю. За восемь лет работы в «Манчестер Сити» испанский тренер выиграл шесть золотых медалей АПЛ, что является фантастическим результатом в такой конкурентоспособной лиге.

Однако в новом сезоне «Манчестер Сити» вряд ли можно считать главным фаворитом, всё-таки Кевин де Брёйне не молодеет, титулы пресытились, да и у самого Гвардиолы уже нет былого азарта. К тому же есть прогрессирующий «Арсенал», который два года подряд боролся за чемпионство вместе с «горожанами».

Шансы на трофей: 45%

«Арсенал»

Можно было бы назвать «Арсенал» главным фаворитом на чемпионство в этом сезоне, но всё же у команды Микеля Артеты пока нет победного опыта, поэтому поставим их вровень с «Манчестер Сити». Последние два сезона показали, что «Арсенал» готов к борьбе за титул, и если в этом году команда ещё немножко добавит, то сможет забрать трофей АПЛ впервые за 20 лет. Напомним, последнее чемпионство «канониры» завоевали в сезоне-2003/04 вместе с Арсеном Венгером.

Шансы на трофей: 45%

«Ливерпуль»

В пяти из шести последних сезонов чемпионата Англии «Ливерпуль» попадал в тройку, но чемпионом становился лишь однажды. Если у конкурентов всё стабильно, то мерсисайдцы переживают перестройку, ведь клуб покинул легендарный Юрген Клопп. Новым тренером стал Арне Слот, который планирует продолжить то, что прививал «Ливерпулю» Клопп, но получится ли это — узнаем в предстоящем сезоне. Наверное, клуб будет бороться за попадание в Лигу чемпионов, но до золота команде пока далеко.

Шансы на трофей: 5%

«Астон Вилла», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Тоттенхэм»

Все эти команды можно поставить в одну группу, но если у «Астон Виллы» просто недостаток качественных футболистов в связи с бюджетом, то «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» переживают не лучшие времена. В «Челси» новый тренер и более 40 игроков в заявке, которых никак не получается пристроить по клубам. В «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг всё ещё не может найти свою игру, а у «Ньюкасла» Эдди Хау находится в подвешенном состоянии, ведь многие хотели бы видеть его в сборной Англии. Немножко выделить из этой группы можно только «Тоттенхэм», который казался претендентом на золото в начале прошлого сезона, но потом скатился. Летом «шпоры» неплохо усилились, закрыв проблемную позицию центрального форварда.

Шансы на трофей: 4%

Кто-то другой

В чемпионство остальных клубов не верится, но исключать такой вариант никогда нельзя, ведь у всех в памяти до сих пор сидит чемпионство «Лестера».

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Шансы на трофей: 1%

АПЛ внедрит инновации в новом сезоне: решения VAR будут объясняться прямо во время матча

Дмитрий Миляев