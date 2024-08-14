Уокер: «Возможно, именно Грилиш был творцом требла «Манчестер Сити»

Капитан «Манчестер Сити» Кайл Уокер расхвалил своего товарища по команде Джека Грилиша.

Атакующий полузащитник был ключевым игроком для команды Хосепа Гвардиолы в концовке триумфального сезона-2022/23, когда «горожане» выиграли Премьер-лигу, Лигу чемпионов и Кубок Англии. Следующая кампания сложилась для Грилиша неудачно, и в способностях англичанина, купленного за 117 млн евро, снова засомневались.

«Скажу честно, возможно, именно благодаря Грилишу мы выиграли требл. Он заманивал соперников в зоны, в которых они не должны были располагаться, и отдавал мяч тому, у кого было свободное пространство. Таков дар Джека, он невероятен.

Могу заверить вас, «Манчестер Сити» не потратил бы такие деньги на трансфер, если бы Грилиш не был хорош. И он бы не выиграл все эти трофеи, если бы не обладал такими качествами», – цитирует City Xtra Уокера.