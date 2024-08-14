Лисандро Мартинес: «Де Лигт и Мазрауи быстро докажут свой класс в «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес поделился восторгом от прихода в команду Маттейса де Лигта и Нуссера Мазрауи.

«Красные дьяволы» официально подтвердили подписание нидерландца и марокканца во вторник. Оба были куплены у «Баварии», и оба уже знакомы с Эриком тен Хагом по совместной работе в амстердамском «Аяксе». Мартинес – ещё один бывший «аяксид» – восторженно встретил новичков.

«Я очень рад переходу Маттейса и Нуссера. Они отличные игроки – именно поэтому их купил «Манчестер Юнайтед». Они быстро докажут свой класс», – заявил в интервью BBC аргентинец.

16 августа манкунианцы примут в родных стенах «Фулхэм» в поединке первого тура Премьер-лиги.