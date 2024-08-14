Уокер поделился мнением об уходе Альвареса из «Манчестер Сити»

Капитан «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался о продаже Хулиана Альвареса в мадридский «Атлетико».

В понедельник «матрасники» официально объявили о подписании аргентинского нападающего. Стоимость трансфера может достичь 95 млн евро с учётом бонусов.

«Конечно, Хулиана будет не хватать. Он был феноменален, когда заменял травмированного Эрлинга [Холанна]. Альварес добился выдающихся для своего возраста успехов, но в первую очередь он отличный парень.

Думаю, иногда он чувствовал, что должен играть чаще. Он был на вторых ролях из-за Холанна, и теперь ему предстоит многое доказать в «Атлетико».

Замена Альваресу? У нас по-прежнему есть Эрлинг. Что бы ни случилось до закрытия трансферного окна, я уверен, что клуб примет правильное решение. Мы не будем жаловаться, если новый форвард так и не придёт – мы уже провели пару сезонов без ярко выраженного нападающего», – цитирует City Xtra Уокера.