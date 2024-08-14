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Стало известно, какую зарплату «ПСЖ» предложил Санчо слухи

14 Августа 2024 • 04:32 Комментировать
Гавр
...
ПСЖ
1 7.00 X 4.60 2 1.45
16.08 21:45

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо интересен «Пари Сен-Жермен».

24-летний футболист одобряет идею перехода в парижский клуб, но прогресса в переговорах с «красными дьяволами» пока не наблюдается. Как утверждает журналист Санти Ауна, гранд Лиги 1 готов платить Санчо около 17 млн евро в год – такая сумма фигурировала в устном предложении.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Джедона Санчо в 30 млн евро, однако «Манчестер Юнайтед» рассчитывает заработать на продаже игрока значительно больше. Контракт англичанина действует до 2026 года и включает в себя опцию автоматического продления ещё на один сезон.

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Манчестер Юнайтед ПСЖ Джедон Санчо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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