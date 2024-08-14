Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо интересен «Пари Сен-Жермен».

24-летний футболист одобряет идею перехода в парижский клуб, но прогресса в переговорах с «красными дьяволами» пока не наблюдается. Как утверждает журналист Санти Ауна, гранд Лиги 1 готов платить Санчо около 17 млн евро в год – такая сумма фигурировала в устном предложении.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Джедона Санчо в 30 млн евро, однако «Манчестер Юнайтед» рассчитывает заработать на продаже игрока значительно больше. Контракт англичанина действует до 2026 года и включает в себя опцию автоматического продления ещё на один сезон.