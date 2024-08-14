«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Наполи» по полузащитнику

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай пока не переходит в «Наполи».

Информация о заинтересованности итальянского клуба в подписании шотландца появилась во вторник. Эти сведения подтвердил известный инсайдер Джанлука ди Марцио. По сообщениям трансферного эксперта, «Наполи» сделал «Манчестер Юнайтед» предложение по аренде Мактоминая, но «красные дьяволы» ответили отказом. Не исключено, что «партенопейцы» предпримут новую попытку до закрытия трансферного окна.

Стоимость Скотта Мактоминая оценивается порталом Transfermarkt в 32 млн евро. Контракт 27-летнего футболиста с манкунианцами истекает в середине 2025 года, но предусматривает возможность автоматического продления.