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Мазрауи: «Очень волнительно снова воссоединиться с тен Хагом»

13 Августа 2024 • 23:11 Комментировать

Марокканский защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссер Мазрауи прокомментировал свой свежий переход в стан «красных дьяволов» из мюнхенской «Баварии».

«Это невероятное чувство — быть игроком «Манчестер Юнайтед», и я не могу дождаться, когда выйду на «Олд Траффорд» в красной футболке. Я знаю, что присоединяюсь к клубу в захватывающее время; все, с кем я говорил, разделяют наши амбиции — вместе выигрывать трофеи, и я чувствую решимость добиться этого. Эрик тен Хаг сыграл важную роль в моем развитии как игрока, поэтому очень волнительно воссоединиться с ним, когда я вступаю в лучшие годы своей карьеры. Я знаю, чего он ждет от своих игроков, и я сделаю всё, чтобы помочь группе добиться успеха», - приводит слова Мазрауи пресс-служба «МЮ».

Напомним, что вечером вторника манкунианцев также усилил защитник «Баварии» Маттейс де Лигт.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Нуссер Мазрауи ещё теги
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