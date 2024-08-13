Де Лигт: «Тен Хаг знает, как выжать из меня максимум»

Во вторник «Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе защитника «Баварии» и сборной Нидерландов Маттейса де Лигта. В новом клубе он будет работать под руководством хорошо знакомого тренера Эрика тен Хага. Новобранец «красных дьяволов» прокомментировал свой переход в английский клуб.

«Как только я услышал, что «Манчестер Юнайтед» хочет меня подписать, я почувствовал волнение от возможности нового вызова в таком историческом клубе. В последовавших беседах я был впечатлен видением моей роли, которое изложило руководство клуба. Эрик тен Хаг сформировал ранние этапы моей карьеры, поэтому он знает, как выжать из меня максимум, и я не могу дождаться, чтобы снова поработать с ним. Я знаю, что нужно для успеха на самом высоком уровне, и я полон решимости продолжить играть в этом особенном клубе», - говорит де Лигт клубной пресс-службе.

Также в «МЮ» вечером вторника перешёл защитник Нуссер Мазрауи.