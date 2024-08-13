Вечером вторника «Манчестер Юнайтед» с разницей в несколько минут объявил о пополнении состава. Клуб усилили Маттейс де Лигт и Нуссер Мазрауи, оба игрока линии обороны перекочевали в Англию из «Баварии».

«Красные дьяволы» путём официального сайта объявили сроки контрактов футболистов с новым клубом. Срок соглашения Мазрауи с «МЮ» рассчитан на четыре ближайших года. Что же касается де Лигта, центральный защитник подписал пятилетнее трудовое соглашение.

Первый официальный матч «МЮ» в рамках АПЛ пройдёт в грядущую пятницу. Манкунианцы примут дома «Фулхэм» 16 августа.