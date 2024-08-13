Спустя несколько минут после объявления о переходе Маттейса де Лигта «Манчестер Юнайтед» в своей социальной сети объявил о переходе марокканского защитника Нуссера Мазрауи.

«Нуссер – красный!», - гласит подпись к фото новичка от пресс-службы «МЮ».

Напомним, что Мазрауи, как и де Лигт, перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мюнхенской «Баварии». Срок контракта марокканца с новым клубом пока что не известен. Портал Transfermarkt воздерживается от оценки стоимости трансфера.

Мазрауи 26 лет, правый защитник прекрасно знаком с нынешним тренером «МЮ» Эриком тен Хагом, как и де Лигт. В «Баварии» марокканец провёл два последних года карьеры после перехода из «Аякса».

Де Лигт – игрок «Манчестер Юнайтед»