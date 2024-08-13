Центральный защитник национальной сборной Нидерландов Маттейс де Лигт стал игроком «Манчестер Юнайтед». На клуб АПЛ нидерландец сменил мюнхенскую «Баварию».

«Добро пожаловать, Маттейс!», - гласит подпись в соцсети «МЮ» в последнем на данный момент посте. Длительность контракта нидерландца с новой командой пока остаётся в секрете.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает переход 25-летнего защитника в 45 млн евро. Главным тренером «МЮ» является хорошо знакомый де Лигту по «Аяксу» тренер Эрик тен Хаг. В «Баварии» защитник провёл два последних года карьеры после перехода из туринского «Ювентуса».