«Челси» объявил о продлении контракта с Палмером до 2033 года

Лондонский «Челси» продлил трудовой договор с атакующим полузащитником команды Коулом Палмером. Об этом сообщает пресс-служба «синих».

Новый контракт 22-летнего Палмера с клубом рассчитан на девять лет.

Стоит сказать, что англичанин присоединился к «Челси» в прошлом году, перебравшись из «Манчестер Сити» за 47 миллионов евро.

В составе лондонского клуба Палмер принял участие в 45 матчах с учетом всех турниров, 25 раз поразил ворота соперников и стал автором 15 результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Палмера составляет 80 миллионов евро.