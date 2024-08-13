Шоу пропустит первые матчи сезона из-за мышечной травмы

Защитник «Манчестер Юнайтел» Люк Шоу пропустит первые матчи нового футбольного сезона в Англии из-за травмы икроножной мышцы. Такой новостью делится Sky Sports. Ожидается, что левый защитник вернётся после паузы на матчи национальных сборных.

Напомним, что новый сезон Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» начнёт в грядущие выходные. «Красные дьяволы» будут играть против лондонского «Фулхэма» дома. В минувшие выходные «МЮ» проиграл в серии пенальти матч Суперкубка Англии «Манчестер Сити» (1:1, 6:7).