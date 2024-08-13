Романо: «Переговоры с «Атлетико» в тупике, Галлахер летит в Лондон»

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил последние новости про Конора Галлахера. По информации Романо, переговоры Галлахера с мадридским «Атлетико» зашли в тупик, и полузащитник частным рейсом улетел обратно в Лондон из Мадрида.

Напомним, что всего лишь дней назад Галлахер завершил медосбледование в «Атлетико» и уже посетил стадион домашний стадион клуба. Сделка была очень близка к заключению.

Ранее утром вторника журналист Мэтт Лоу сообщал, что после камбэка в Лондон Галлахер будет тренироваться с молодёжной командой «Челси». Отметим, что с молодёжкой «синих» также тренируются Ромелу Лукаку и Трево Чалоба, оба должны в скором времени покинуть клуб.