Защитник «Барселоны» и сборной Мексики Хулиан Араухо присоединился к «Борнмуту». Об этом официально сообщает пресс-служба «вишен».

23-летний футболист подписал с командой Английской премьер-лиги длительный пятилетний контракт. Ориентировочная сумма трансфера – 10 млн евро.

Араухо – воспитанник академии «Лос-Анджелес Гэлакси». В системе «Барсы» он оказался зимой 2023 года. Каталонцы потратили на игрока обороны 5 млн евро. Прошлый сезон Хулиан провёл в аренде в середняке испанской Примеры, «Лас-Пальмасе».

В активе Араухо 13 сыгранных матчей за национальную сборную Мексики.