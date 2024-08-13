Альварес – вторая самая дорогая покупка в истории «Атлетико»

В минувший понедельник аргентинский форвард Хулиан Альварес сменил официально «Манчестер Сити» на мадридский «Атлетико». Портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогостоящих покупок в истории «матрасников», в них Альварес занял второе место. Напомним, за новичка «Атлетико» отдал 75 млн евро.

Первое место лишь у одного игрока – Жоау Фелиша. Молодой португалец летом 2019 года обошёлся «Атлетико» в рекордные 127 с лишним млн евро. Третье место рейтинга занял Тома Лемар, 72 млн.

К слову, что касается продаж в истории «Сити», в этом рейтинге Альварес и вовсе занял первое место. Вторым в рейтинге идёт Рахим Стерлинг, за него «Сити» получил 56 млн евро от «Челси».