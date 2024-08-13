Палмер переподписал контракт с «Челси» до 2033 года

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер продлил трудовой договор с клубом. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источника, 22-летний футболист подписал новый контракт с лондонским коллективом, который теперь рассчитан до 2033 года (ранее был до 2031 года). Утверждается, что по новому договору Палмер будет зарабатывать значительно больше. Таким способом боссы «Челси» решили отблагодарить своего хавбека за фантастическую игру в прошлом сезоне, подытожил источник.

В сезоне-2023/24 Палмер провел 45 матчей в составе «Челси», забил 25 мячей и записал на свой счет 15 результативных передач.