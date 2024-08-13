«Вальядолид» из испанской Примеры взял в аренду голкипера лондонского «Арсенала» и сборной Эстонии Карла-Якоба Хейна. В испанском клубе он проведёт ближайший футбольный сезон.

Хейну 22 года, в «Арсенале» он оказался в юном возрасте в 2018 году. За время пребывания в лондонском клубе он лишь один раз уходил в аренду – в «Рединг», было это в 2022 году.

Transfermarkt оценивает молодого игрока в 2 млн евро. В активе футболиста – 30 игр за сборную Эстонии в рамках всех турниров.

Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» хочет арендовать другого вратаря «канониров» Аарона Ремсдейла, «Арсенал» уже дал ответ.