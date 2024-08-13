«Манчестер Сити» не согласовывал контракт с нападающим «Ливерпуля»

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас не согласовывал контракт с другим английским топ-клубом. Ранее в испанской прессе появилась информация о том, что колумбиец договорился об условиях сотрудничества с «Манчестер Сити».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, вышеперечисленные слухи не соответствуют действительности. «Манчестер Сити» не намерен покупать у «Ливерпуля» Диаса, а сам футболист не хочет переходить в другой английский клуб.

Напомним, Диаса ранее связывали с переходом в каталонскую «Барселону». В прессе ходили слухи о том, что «Ливерпуль» будет готов отпустить колумбийца за сумму компенсации в размере 60 миллионов евро.