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«Манчестер Сити» не согласовывал контракт с нападающим «Ливерпуля»

13 Августа 2024 • 15:42 Комментировать
Ипсвич
...
Ливерпуль
17.08 14:30

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас не согласовывал контракт с другим английским топ-клубом. Ранее в испанской прессе появилась информация о том, что колумбиец договорился об условиях сотрудничества с «Манчестер Сити».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, вышеперечисленные слухи не соответствуют действительности. «Манчестер Сити» не намерен покупать у «Ливерпуля» Диаса, а сам футболист не хочет переходить в другой английский клуб.

Напомним, Диаса ранее связывали с переходом в каталонскую «Барселону». В прессе ходили слухи о том, что «Ливерпуль» будет готов отпустить колумбийца за сумму компенсации в размере 60 миллионов евро.

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