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«Астон Вилла» готова выкупить у «Челси» Лукаку

13 Августа 2024 • 15:29 Комментировать
Вест Хэм
...
Астон Вилла
17.08 19:30

«Астон Вилла» может совершить один из самых неожиданных трансферов этого лета. По информации от Il Mattino, «вилланы» готовы выкупить у лондонского «Челси» нападающего Ромелу Лукаку.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на опытного бельгийца является «Наполи», но итальянская команда готова лишь арендовать нападающего с опцией выкупа. «Челси» хочет избавиться от форварда на постоянной основе, но сам Ромелу предпочитает перейти в «Наполи» к Антонио Конте, под руководством которого выступал в миланском «Интере».

Ранее сообщалось, что «Челси» требует за Лукаку в районе 40 миллионов евро компенсации. В прошлом сезоне Ромелу выступал на правах аренды за «Рому».

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