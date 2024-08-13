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Уолкотт: «Будет замечательно, если Гвардиола возглавит сборную Англии»

13 Августа 2024 • 15:09 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
17.08 17:00

Бывший нападающий сборной Англии Тео Уолкотт высказался о возможном назначении на пост нового тренера «трёх львов» Хосепа Гвардиолы из «Манчестер Сити».

«Будет замечательно, если Гвардиола возглавит сборную Англии. Это даст возможность «Арсеналу» выиграть АПЛ. Пока Гвардиола работает в «Манчестер Сити», сделать это невозможно», – сказал Уолкотт в интервью BBC.

Напомним, Уолкотт большую часть своей карьеры провёл в составе лондонского «Арсенала», где трижды выигрывал Кубок Англии. 35-летний англичанин прошлым летом завершил профессиональную карьеру в составе «Саутгемптона».

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