АПЛ внедрит инновации в новом сезоне: решения VAR будут объясняться прямо во время матча

Английская премьер-лига запустила специальный аккаунт в социальных сетях перед началом сезона-2024/25.

Впервые аккаунт в социальной сети будет предоставлять пояснения в формате реального времени и обновленную информацию по оперативным и судейским вопросам каждого матча Премьер-лиги.

В аккаунте будут публиковаться фактические объяснения решений судей на поле и участия видеопомощника арбитра (VAR), включая роль технологий в процессе принятия решений.

В отсутствии прямой трансляции звука VAR, поскольку это не разрешено в футболе, Матч-центр Премьер-лиги сможет транслировать в социальных сетях почти живую информацию из VAR Hub во время игры.

Первый матч нового сезона АПЛ пройдет 16 августа. В этот день «Манчестер Юнайтед» примет «Фулхэм».