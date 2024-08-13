Уан-Биссака – игрок «Вест Хэма»

Защитник Аарон Уан-Биссака завершил свой трансфер из «Манчестер Юнайтед» в лондонский «Вест Хэм». «Молотобойцы» заплатили за английского фуллбека 20 миллионов евро компенсации.

«Я не сомневался в своём решении присоединиться к «Вест Хэму». Я вижу здесь единую команду, где каждый игрок подталкивает друг друга вперёд к победам», – цитирует Уан-Биссаку официальный сайт «молотобойцев».

Напомним, Уан-Биссака выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года, когда перешёл из «Кристал Пэлас» за 55 миллионов евро. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг не рассчитывал на англичанина в новом сезоне.