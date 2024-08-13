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Гимараэс всё ещё открыт к переходу в топ-клуб АПЛ

13 Августа 2024 • 12:57 Комментировать
Ньюкасл
...
Саутгемптон
17.08 17:00

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс открыт к тому, чтобы перейти в другую команду из Английской премьер-лиги. По информации от The Athletic, бразилец всё ещё хочет перейти в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола очень хотел бы заполучить Гимараэса в свою команду, но «Ньюкасл» ранее отпугнул «Манчестер Сити» запрашиваемой суммой компенсации в размере 130 миллионов евро.

Бруно ранее также был интересен каталонской «Барселоне» и лондонскому «Арсеналу». В прошлом сезоне Гимараэс отметился 7 голами и 8 результативными передачами в Английской премьер-лиге.

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