Каррагер назвал игрока, которого нужно купить «Ливерпулю»

Экс-футболист «Ливерпуля», а сейчас эксперт на телевидении Джейми Каррагер посоветовал своему бывшему клубу подписать полузащитника «Ньюкасла» Энтони Гордона.

«Мне бы хотелось, чтобы «Ливерпуль» поборолся за этого футболиста. Гордон может выйти на новый уровень и стать настоящим топ-игроком», - передает слова Каррагера портал Goal.com.

Гордон связан контрактными обязательствами с «сороками» до середины 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Энтони провел 49 поединков, записав на свой счет 12 забитых мячей и 11 голевых передач.