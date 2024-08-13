Галлахер вернётся в Лондон, переход в «Атлетико» под угрозой срыва

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер всё ещё находится в Мадриде и ожидает завершения своего трансфера в «Атлетико». Журналист Мэтт Лоу сообщает, что клубы далеки от урегулирования ситуации. По этой причине Галлахер вечером может вернуться в Лондон, где будет тренироваться с молодёжной командой «Челси», пока его будущее не решится.

«Атлетико» сможет подписать Галлахера только в том случае, если продаст нападающего Самюэла Омородиона или Жоау Фелиша, которым как раз интересуется «Челси».

С молодёжной командой «Челси» в настоящий момент тренируются такие игроки, как Ромелу Лукаку и Трево Чалоба, которые тоже должны покинуть клуб.