«Манчестер Юнайтед» хочет продать Антони и купить нападающего «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» до конца трансферного окна хочет обновить атакующую линию. По информации от издания Sport, манкунианцы хотят продать своего нападающего Антони и пригласить Рафинью Диаса из «Барселоны».

Источник сообщает, что если «Манчестер Юнайтед» предложит 60 миллионов евро, «Барселона» согласится продать бразильца, который не входит в планы нового тренера Ханса-Дитера Флика.

Напомним, два года назад «Манчестер Юнайтед» заплатил за Антони 95 миллионов евро амстердамскому «Аяксу». 24-летний бразилец в последнем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился одним голом и результативной передачей.