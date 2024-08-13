«Манчестер Юнайтед» может вновь арендовать Мактоминая

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время может вновь пригласить в команду опорного полузащитника Софьяна Амрабата из «Фиорентины». Напомним, в прошлом сезоне марокканец выступал за манкунианцев на правах аренды.

По информации от журналиста Лори Уитуэлла, Амрабат в настоящий момент открыт к возвращению на «Олд Траффорд». «Манчестер Юнайтед» ещё не определился, стоит ли оформлять очередную аренду марокканского полузащитника.

Амрабат также интересен турецкому «Галатасараю». Сейчас у полузащитника остаётся один год по контракту с «Фиорентиной». «Фиалки» готовы расстаться с марокканцем в это трансферное окно.