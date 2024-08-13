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«Манчестер Юнайтед» может вновь арендовать Мактоминая

13 Августа 2024 • 11:40 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
16.08 22:00

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время может вновь пригласить в команду опорного полузащитника Софьяна Амрабата из «Фиорентины». Напомним, в прошлом сезоне марокканец выступал за манкунианцев на правах аренды.

По информации от журналиста Лори Уитуэлла, Амрабат в настоящий момент открыт к возвращению на «Олд Траффорд». «Манчестер Юнайтед» ещё не определился, стоит ли оформлять очередную аренду марокканского полузащитника.

Амрабат также интересен турецкому «Галатасараю». Сейчас у полузащитника остаётся один год по контракту с «Фиорентиной». «Фиалки» готовы расстаться с марокканцем в это трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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ВетерПеремен
13 Августа 2024 в 12:11
Нестыковка)
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