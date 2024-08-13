Судьба Мактоминая может решиться в последний день трансферного окна

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай может задержаться в своём клубе вплоть до последнего дня трансферного окна. По информации от The Athletic, шотландский хавбек имеет сразу несколько вариантов для продолжения карьеры.

По сведениям источника, в услугах Мактоминая заинтересованы такие клубы, как лондонский «Фулхэм», «Эвертон», «Брентфорд», «Галатасарай», «Фенербахче» и «Наполи». Скотт ещё не определился, в каком клубе хотел бы продолжить карьеру.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» будет требовать за своего 27-летнего воспитанника 40 миллионов евро компенсации. В прошлом сезоне Скотт забил 7 голов в Английской премьер-лиге.