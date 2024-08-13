«Манчестер Юнайтед» и «Интер» хотели обменяться защитниками, но Индзаги забраковал сделку

Миланский «Интер» и «Манчестер Юнайтед» рассматривали возможность обмена правыми защитниками. На «Олд Траффорд» должен был отправиться Дензел Дюмфрис, а на «Джузеппе Меацца» – Аарон Уан-Биссака.

По информации от The Athletic, главный тренер «Интера» Симоне Индзаги отказался от подобной сделки. «Манчестер Юнайтед» в итоге переключился на Нуссера Мазрауи из мюнхенской «Баварии», а Уан-Биссака отправился в лондонский «Вест Хэм».

Напомним, у Дюмфриса следующим летом истекает контракт с «Интером». «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость 28-летнего нидерландца в 24 миллиона евро.