Гвардиоле очень нравится Родриго, но игрок хочет остатсья в «Реале» хотя бы ещё на один сезон

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является большим фанатом нападающего мадридского «Реала» Родриго. По информации от журналиста Марио Кортеханы, бразилец хочет остаться в «королевском клубе» ещё как минимум на один сезон.

По сведениям источника, если Родриго поймёт, что ему будет сложно сохранить место в стартовом составе, следующим летом нападающий рассмотрит другие варианты для продолжения карьеры. Ранее Родриго публично высказывал своё восхищение Хосепом Гвардиолой.

В последнем розыгрыше чемпионата Испании 23-летний Родриго отметился 10 голами и 5 результативными передачами.