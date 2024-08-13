«Аякс» хочет арендовать Ремсдейла, «Арсенал» уже дал ответ

Амстердамский «Аякс» нацелился на голкипера лондонского «Арсенала» Аарона Ремсдейла, который в прошлом сезоне проиграл конкуренцию Давиду Райе и потерял место в основном составе.

По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «Аякс» предложил «Арсеналу» аренду до конца сезона, но «канониры» сразу же ответили отказом. Команда Микеля Артеты хочет продать Аарона на постоянной основе. Сообщается, что «Аякс» не выбыл из гонки и надеется оформить сделку на удобных для себя условиях.

Ранее сообщалось, что Ремсдейл также интересен нескольким клубам из Английской премьер-лиги, включая «Ньюкасл». Аарон выступает за «Арсенал» с лета 2021 года, когда перебрался из «Шеффилд Юнайтед».