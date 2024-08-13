Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Аякс» хочет арендовать Ремсдейла, «Арсенал» уже дал ответ

13 Августа 2024 • 10:01 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
17.08 17:00

Амстердамский «Аякс» нацелился на голкипера лондонского «Арсенала» Аарона Ремсдейла, который в прошлом сезоне проиграл конкуренцию Давиду Райе и потерял место в основном составе.

По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «Аякс» предложил «Арсеналу» аренду до конца сезона, но «канониры» сразу же ответили отказом. Команда Микеля Артеты хочет продать Аарона на постоянной основе. Сообщается, что «Аякс» не выбыл из гонки и надеется оформить сделку на удобных для себя условиях.

Ранее сообщалось, что Ремсдейл также интересен нескольким клубам из Английской премьер-лиги, включая «Ньюкасл». Аарон выступает за «Арсенал» с лета 2021 года, когда перебрался из «Шеффилд Юнайтед».

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Арсенал Лондон Аарон Ремсдейл трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Августа
04:33
На Рабио претендуют шесть клубов из трёх стран
12 Августа
22:57
«Борнмут» нашёл замену Соланке в топ-клубе АПЛ 1
20:29
Трансфер Нкетиа в «Марсель» сорвался по вине «Арсенала»
03:49
«Арсенал» нацелился на дорогостоящего игрока «Баварии»
11 Августа
21:12
Артета высказался о будущем Нкетиа в «Арсенале»
14:04
Каррагер оценил перспективы «Арсенала» в борьбе за чемпионство 5
10 Августа
01:46
Игрок сборной Португалии подпишет шестилетний контракт с «Челси»
09 Августа
07:12
«Эвертон» и «Вулверхэмптон» поспорят за форварда «Челси»
06:33
«Арсенал» снизил запрос по Нкетиа
08 Августа
13:17
Артета устроил ограбление для игроков «Арсенала» - раскрыты подробности
06 Августа
23:51
Смит-Роу: «Было грустно уходить из «Арсенала» после стольких лет»
22:51
Инсайдер Романо поделился информацией о переходе Мерино в «Арсенал»
01:02
«Челси» выбыл из гонки за Осимхеном, на игрока остался один серьёзный претендент
05 Августа
23:36
«Манчестер Юнайтед» нашёл две альтернативы Угарте
00:19
«Арсенал» мечтает о подписании звезды «Ньюкасла»
04 Августа
23:50
Анри: «Венгер говорил, что в «Ювентусе» я теряю время впустую»
28 Июля
23:28
Калафьори станет самым дорогим итальянским защитником в истории
04:52
Продажа Смита-Роу поможет «Арсеналу» приобрести игрока «Барселоны»
01:32
Клуб АПЛ не смог удовлетворить запрос «Арсенала» по Ремсдейлу
27 Июля
22:51
Игрок «Арсенала» Смит-Роу договорился с другим клубом из Лондона
21:55
На Рафинью появился новый претендент
25 Июля
05:10
«Арсенал» близок к рекордной продаже 1
00:07
Мареска назвал разницу между «Челси» и «Манчестер Сити» с «Арсеналом» 1
24 Июля
23:28
Романо: «Калафьори переходит в «Арсенал»
03:50
«Интер» близок к договорённости с защитником «Арсенала»
23 Июля
23:56
«Марсель» договорился с игроком «Арсенала»
22 Июля
03:14
Бонуччи: «Жаль, что Калафьори переходит в «Арсенал»
21 Июля
04:25
«Арсенал» получил предложение по Нкетиа
02:34
Будущее Нико Уильямса решится в ближайшие дни – игрок интересен «Барселоне» и клубам АПЛ
20 Июля
05:55
Артета принял решение по Смиту-Роу 1
19 Июля
06:57
«Арсенал» претендует сразу на трёх игроков «Реал Сосьедада»
16 Июля
07:01
Клуб АПЛ намерен купить у «Арсенала» Ремсдейла 1
15 Июля
03:03
Озил назвал лучший период в своей карьере
14 Июля
01:42
Пети объяснил, почему «Арсеналу» следует купить Осимхена
13 Июля
23:24
Пети посоветовал «Арсеналу» подписать игрока сборной Испании
04:24
«Лацио» договорился о подписании защитника «Арсенала»
10 Июля
03:55
«Лацио» ведёт переговоры по игроку «Арсенала»
03:34
«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» поспорят за игрока сборной Бразилии
08 Июля
01:25
«Интер» присматривается к футболисту «Арсенала»
07 Июля
23:07
«Арсенал» отказался от подписания игрока «Барселоны»
22:12
«Болонья» ждёт новое предложение по Калафьори от английского топ-клуба 4
21:57
«Арсенал» нашёл нового вратаря в другом клубе АПЛ
03 Июля
22:57
Названа возможная зарплата Калафьори в «Арсенале» 6
02 Июля
01:52
«Арсенал» и «Челси» поспорят за игрока сборной Италии
00:05
«Барселона» назвала «Арсеналу» стоимость Кунде
28 Июня
06:41
Инсайдер Романо высказался о возможном уходе Кивёра из «Арсенала»
00:03
Полузащитник «Арсенала» сообщил о желании сменить клуб
27 Июня
04:47
«Арсенал» следит за новой звездой сборной Италии
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АРСЕНАЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Актюркоглу отправится в Москву, чтобы закрыть переход в «Спартак» Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна Из-за них «Спартак» скатал нули и чуть не проиграл: три худших игрока матча против «Ахмата» «Реал» готовит два громких трансфера – названы имена «Барселона» установила дедлайн по трансферу Нико Уильямса Из-за них «Манчестер Юнайтед» проиграл Суперкубок Англии: четыре худших игрока матча против «Сити» «Барселона» приняла решение по Фермину Лопесу Флик прокомментировал крупное поражение «Барселоны» от «Монако» 5 самых дорогих свободных агентов, которые могут усилить любую команду Флик одобрил переход игрока «Тоттенхэма» в «Барселону»
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Августа
10:33 · Англия. Премьер-лига
Гвардиоле очень нравится Родриго, но игрок хочет остатсья в «Реале» хотя бы ещё на один сезон
10:01 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» хочет арендовать Ремсдейла, «Арсенал» уже дал ответ
09:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил 65 миллионов евро за Фелиша
09:20 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» не отказался от идеи с трансфером Санчо
09:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может продать 11 футболистов - названы все имена
09:02 · Англия. Премьер-лига
Суперкомпьютер назвал чемпиона АПЛ 1
05:43 · Англия. Премьер-лига
Названы условия возможного трансфера Луиса Диаса в «Барселону» слухи
04:56 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» определилась с главной альтернативой Нико Уильямсу слухи
04:33 · Англия. Премьер-лига
На Рабио претендуют шесть клубов из трёх стран
04:11 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ и Ла Лиги готовы купить ло Чельсо у «Тоттенхэма»
03:44 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, куда хотел бы перейти Кьеза слухи
03:36 · Англия. Премьер-лига
Английский топ-клуб провёл переговоры по Калверту-Льюину
03:21 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо высказался о возможном срыве трансфера Галлахера в «Атлетико»
01:39 · Англия. Премьер-лига
Уокер оценил шансы «Манчестер Сити» на пятый подряд титул АПЛ
01:29 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти – второй в рейтинге лучших тренеров мира от известного канала, Клопп – третий
00:50 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каком условии «Манчестер Сити» исключат из АПЛ слухи
00:07 · Англия. Премьер-лига
Субименди отказал «Ливерпулю»
12 Августа
23:21 · Англия. Премьер-лига
Слушания по делу о 115 нарушениях «Манчестер Сити» стартуют в сентябре слухи
22:57 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» нашёл замену Соланке в топ-клубе АПЛ 1
22:46 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Ливерпуль» всерьёз нацелился на Мамардашвили» 1
22:37 · Англия. Премьер-лига
Месси позвонил Хулиану Альваресу после его перехода в «Атлетико»
22:26 · Англия. Премьер-лига
Уан-Биссака подписал контракт с «Вест Хэмом» слухи
22:10 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Брентфорда» — о Карвалью: «У нас не так много подобных игроков в составе»
22:09 · Англия. Премьер-лига
Галлахер уже пять дней живёт в мадридском отеле и тренируется один, ожидая трансфера в «Атлетико»
21:48 · Англия. Премьер-лига
Карвалью перешёл из «Ливерпуля» в «Брентфорд» официально
Все новости
Рекомендуем