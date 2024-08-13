«Челси» предложил 65 миллионов евро за Фелиша

Лондонский «Челси» обратился к мадридскому «Атлетико» с предложением по трансферу нападающего Жоау Фелиша. По информации от O Jogo, «синие» предложили за португальца 65 миллионов евро компенсации.

Напомним, ранее «Челси» согласовал с «Атлетико» трансфер Самюэля Омородиона, но сделка сорвалась из-за разногласий по имиджевым правам. Если «синие» не купят у «Атлетико» Жоау Фелиша, сделка по трансферу Конора Галлахера в стан «матрасников» тоже может сорваться.

Ранее сообщалось, что Фелиш готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы вернуться в «Челси», за который выступал в аренде в сезоне-2022/23.