«ПСЖ» не отказался от идеи с трансфером Санчо

Французский «ПСЖ» всё ещё не отказался от идеи с трансфером вингера Джедона Санчо из «Манчестер Юнайтед». Как сообщает L’Equipe, в подписании англичанина заинтересованы лично главный тренер Луис Энрике и спортивный директор Луиш Кампуш. Оба специалиста хотят видеть в команде вингера, который обеспечит как креативность, так и результативность.

Несмотря на трансфер Дезире Дуэ из «Ренна», двери «Парк де Пренс» для Санчо остаются открытыми. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» отпустит английского футболиста только за сумму компенсации в районе 50 миллионов евро.

Вторую половину прошлого сезона Санчо провёл на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», которой помог дойти до финала Лиги чемпионов.