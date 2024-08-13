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«Челси» может продать 11 футболистов - названы все имена

13 Августа 2024 • 09:15 Комментировать

Боссы лондонского «Челси» собираются устроить масштабную распродажу игроков до закрытия летнего трансферного окна. Об этом стало известно журналистам Daily Mail.

Согласно сведениям источника, «пенсионеров» могут покинуть Ромелу Лукаку, Трево Чалоба, Армандо Броя, Конор Галлахер, Карни Чуквуэмека, Бен Чилуэлл, Рахим Стерлинг, Нони Мадуэке, Давид Фофана, Башир Хамфрис и Чезаре Казадеи. На этих трансферах лондонский топ-клуб хочет заработать около 230 миллионов евро.

В новом сезоне Английской премьер-лиги «Челси» стартует домашним поединком с «Манчестер Сити». Встреча состоится на «Стэмфорд Бридж» 18 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Рахим Стерлинг Конор Галлахер Трево Чалоба Армандо Броя трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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