Суперкомпьютер назвал чемпиона АПЛ

Аналитики Opta при помощи суперкомпьютера оценили шансы клубов на победу в предстоящем розыгрыше чемпионата Англии. Согласно опубликованным данным, явным претендентом на золото считается «Манчестер Сити». Вероятность триумфа команды Хосепа Гвардиолы оценивается в 82,2%.

Вторым в этом рейтинге идет лондонский «Арсенал». Шансы подопечных Микеля Артеты стать чемпионами Англии составляют 12,2 процента. Тройку главных претендентов на победу замыкает «Ливерпуль» с 5,1%. Далее находятся «Челси» (0,2%) и «Ньюкасл» (0,1%).

В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Сити» стал чемпионом, «Арсенал» занял второе место, а «Ливерпуль» - третье.