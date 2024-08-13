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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Суперкомпьютер назвал чемпиона АПЛ

13 Августа 2024 • 09:02 Комментировать (1)

Аналитики Opta при помощи суперкомпьютера оценили шансы клубов на победу в предстоящем розыгрыше чемпионата Англии. Согласно опубликованным данным, явным претендентом на золото считается «Манчестер Сити». Вероятность триумфа команды Хосепа Гвардиолы оценивается в 82,2%.

Вторым в этом рейтинге идет лондонский «Арсенал». Шансы подопечных Микеля Артеты стать чемпионами Англии составляют 12,2 процента. Тройку главных претендентов на победу замыкает «Ливерпуль» с 5,1%. Далее находятся «Челси» (0,2%) и «Ньюкасл» (0,1%).

В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Сити» стал чемпионом, «Арсенал» занял второе место, а «Ливерпуль» - третье.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Отец Иппатий
13 Августа 2024 в 10:57
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